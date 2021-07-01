Военный эксперт оценил преимущества "Циркона" и "Сармата".

На Украине испугались новых образцов российского оружия. Об этом местным журналистам сообщил полковник запаса Олег Жданов в эфире телеканала "Украина 24". По словам военного эксперта, в РФ создали такое вооружение, которое не стоит недооценивать. Речь идет о гиперзвуковой ракете "Циркон" и межконтинентальной баллистической ракете "Сармат".

Если они сделают "Циркон", это будет очень мощное оружие, это гиперзвуковое оружие. Прочие страны не имеют защиты от этого оружия. Олег Жданов, украинский эксперт

Специалист объяснил коллегам, что противодействовать "Циркону" и "Сармату" способны только ведущие державы мира, которые обладают энергетическим и лазерным оружием: Израиль, США, а также, возможно, Япония и Великобритания. При этом полковник запаса не исключил того, что на Украине сохранился потенциал для создания собственных ракет. Он заметил, что в случае заказа от оборонного ведомства, это оружие может быть изготовлено в течение года.

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