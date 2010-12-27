Российский сенатор ответил на предложение Лукашенко по границе

В России объяснили причины недовольства Белоруссии.

Российский сенатор ответил на предложение Александра Лукашенко по границе. Владимир Джабаров считает, что на территории возникают проблемы с пропуском граждан третьих стран. Там действует особая пограничная зона, поэтому участок открыт только для граждан Союзного государства.

Пункты пропуска для иностранцев, которые въезжают в Россию, известны: это Петербург и так далее прокомментировал специалист

Спикер добавил, что это происходит не напрямую через границу, тем более для автомобилей. Если иностранец въехал на территорию Союзного государства под Брестом, то его не пустят в Россию. Уже у Смоленска его остановят даже при наличии российской визы.

Действующий договор о совместной защите и обслуживании границы подписан Россией и Белоруссией до конца ноября. В ближайшее время дипломаты рассмотрят возможность продления соглашений с учетом внесения правок.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии.

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