Лукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии

Президент страны напомнил о неудачных результатах референдума.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался по вопросу отмены смертной казни у себя в стране. Это произошло после переговоров в Вене с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, сообщил ТАСС.

Лукашенко напомнил, что такой вопрос, внимание к которому уделяют в Европе, надо выводить на референдум. Однако президент рассказал, что в стране уже проводились опросы населения, оценивающие мнение граждан к отмене смертной казни. Тогда ответ был отрицательный.

"Встает вопрос, стоит ли выносить это на референдум, чтобы получить отрицательный ответ? Думаю, не стоит" – добавил Лукашенко.

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Видео: YouTube / CTVBY