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Лукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии

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Президент страны напомнил о неудачных результатах референдума.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался по вопросу отмены смертной казни у себя в стране. Это произошло после переговоров в Вене с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, сообщил ТАСС.

Лукашенко напомнил, что такой вопрос, внимание к которому уделяют в Европе, надо выводить на референдум. Однако президент рассказал, что в стране уже проводились опросы населения, оценивающие мнение граждан к отмене смертной казни. Тогда ответ был отрицательный. 

"Встает вопрос, стоит ли выносить это на референдум, чтобы получить отрицательный ответ? Думаю, не стоит"

– добавил Лукашенко.

Ранее мы сообщали о том, что отношения России и Белоруссии усложняют вопросы по нефти и газу.

Видео: YouTube / CTVBY

Теги: белоруссия, европа, россия, смертная казнь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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