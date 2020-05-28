Сирийские жители забросали бронетехнику из РФ камнями.

Российский конвой в Сирии забросали большими камнями с моста. Об этом заявили журналисты в Telegram-канале "Вестник Дамаска". Авторы публикации рассказали, что военнослужащих из РФ атаковали на въезде в город Эриха. ОЧевидцы засняли видео с данным инцидентом. На кадрах показано, как местные жители нападают на военных. В боевую технику летят камни. Некоторые протестующие бросали камни, находясь на одном уровне с патрульными.

Напомним, что похожий случай был зафиксирован 12 мая. Тогда сирийские женщины напали с камнями на броневик российской военной полиции. Перед этим жительницы города кричали, что не разрешат иностранцам пройти по территории.

Авиаудар по турецкой колонне в Сирии попал на видео.

Видео: Telegram/ Вестник Дамаска