Несколько человека ранено около деревни Гассания.

Авиаудар по турецкой колонне в Сирии попал на видео. Об этом сообщили журналисты из Step News. По данным издания, в колонне с солдатами произошел мощный взрыв около деревни Гассания утром 28 мая. Предположительно и--за инцидента пострадали люди. Местные СМИ заявили о нескольких раненых. Один из них получил тяжелые травмы ноги.

Нападение на турецких военных попало на видео. Ролик опубликовал пользователь MrRevinsky в собственном Twitter-аккаунте.

Похоже, что сегодня утром военные самолеты России нанесли авиаудар по зданию (вероятно, складу боеприпасов, принадлежащему оппозиционным группировкам) в Эль-Гассании автор поста в Twitter

В издании Al-Masdar News отмечается, что 27 мая ВКС России замечены в западной части Идлиба. Самолеты находились вдоль турецкой границы в зоне деэскалации. Пилоты летали над районами, которые являются подконтрольными для местных боевиков.

В Идлибе прошел 13-й российско-турецкий патруль.

Видео: Twitter/ MrRevinsky