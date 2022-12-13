Российский голкипер "Айлендерс" Сорокин признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Игра с "Сиэтлом" закончилась со счетом 4:0

Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин признан второй звездой игрового дня в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.В матче против команды из Сиэтла вратарь смог отразить все 32 броска оппонентов. Таким образом он оформил пятую "сухую" встречу на льду в текущем сезоне НХЛ. За счет такого результата спортсмен достиг лидера сезона Дарси Кемпера из "Вашингтон Кэпиталз". Дополнительно Илья Сорокин оформил для себя 15-й шатаут в профессиональной карьере и занял по этому показателю четвертое место в истории всей франшизы, опередив по итогам Томми Сало (14).

Матч между соперниками завершился с результатом 4:0. Звание лучшего игрока дня в НХЛ Илья Сорокин уступил лишь форварду "Сан‑Хосе" Тимо Майеру, который набрал 3 (2+1) очка в победном для своей хоккейной команды матче против "Тампы". Матч завершился в овертайме с результатом 4:4. Тройку лучших игроков вторника замкнул вратарь "Питтсбурга" Кейси ДеСмит, который отразил 41 бросок по воротам и помог коллегам по "Пингвинз" переиграть "Колорадо" со счетом 2:1 в овертайме.

Панарин установил рекорд "Рейнджерс" по скорости набора 300 очков в НХЛ.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET

