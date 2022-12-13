Панарин установил рекорд "Рейнджерс" по скорости набора 300 очков в НХЛ

Клуб россиянина выиграл у "Калгари" со счетом 5:4.

Российский нападающий Артемий Панарин установил рекорд команды "Нью-Йорк Рейнджерс" по скорости набора 300 очков в в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Это событие зафиксировано во время встречи на ледовой арене против клуба "Калгари". Игра завершилась с результатом 5:4 в овертайме. В составе "Рейнджерс" двумя очками отметился форвард Артемий Панарин. Ему дважды удалось ассистировать своему партнеру Мике Зибанеджаду. Также в этом матче дубль оформил Филип Хитил, еще один гол на счету Алекси Лафренье. Таким образом Панарин набрал свои 300-е и 301-е очки в составе "Рейнджерс". Для достижения этого результата спортсмену потребовалось провести 236 игр. До него никому из клуба не удавалось сделать это раньше. Всего в текущем сезоне НХЛ Артемий Панарин принял участие в 50 матчах НХЛ, отметившись 12 заброшенными шайбами в воротах оппонента и 40 совершенными результативными передачами.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET