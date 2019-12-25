В ЮВО увеличат число вертолетов с системой радиоподавления.

Российский "Рычаг" ответит НАТО. Об этом сообщили журналисты "Известий" со ссылкой на заявление Минобороны России. По данным СМИ, численность вертолетов Ми-8МТПР-1 с системой радиоподавления на территории Южного военного округа будет увеличена.

Это вписывается в нашу доктрину: не идти на гонку вооружений, а с помощью подобных систем просто блокировать целые районы предполагаемых запусков и создавать серьезную проблему для наступательных вооружений НАТО Владимир Анохин, вице-президент Академии геополитических проблем

Напомним, что "Рычаг-АВ" необходим для создания помех для локаторов. Система и нейтрализовывает работу средств противовоздушной обороны противника. Ее размещение в регионе военные считают эффективным ответом на установку ракет малой и средней дальности НАТО.

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Фото: Минобороны России