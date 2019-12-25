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В Минобороны РФ сообщили о соблюдении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
Сегодня, 12:09
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lesjasap

В Минобороны РФ сообщили о соблюдении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

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Миротворцы развернули в регионе 12 наблюдательных пунктов.

В Минобороны РФ сообщили о соблюдении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом журналистам рассказал генерал-майор Игорь Конашенков. По словам специалиста, договоренности, заключенных в трехстороннем порядке между Москвой, Баку и Ереваном, соблюдаются на протяжении всей линии соприкосновения в регионе конфликта.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения

Игорь Конашенков, российский военный

По словам генерал-майора, на 14 ноября в Нагорном Карабахе миротворцы развернули 12 наблюдательных постов. Специалисты ведут круглосуточный мониторинг ситуации. С утра подразделения военной полиции патрулируют территории. Зона ответственности разделена на "Север" и "Юг".

Колонны российских миротворцев в Карабахе начали сопровождать вертолеты.

Фото: Минобороны России

Теги: минобороны, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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