Миротворцы развернули в регионе 12 наблюдательных пунктов.

В Минобороны РФ сообщили о соблюдении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом журналистам рассказал генерал-майор Игорь Конашенков. По словам специалиста, договоренности, заключенных в трехстороннем порядке между Москвой, Баку и Ереваном, соблюдаются на протяжении всей линии соприкосновения в регионе конфликта.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения Игорь Конашенков, российский военный

По словам генерал-майора, на 14 ноября в Нагорном Карабахе миротворцы развернули 12 наблюдательных постов. Специалисты ведут круглосуточный мониторинг ситуации. С утра подразделения военной полиции патрулируют территории. Зона ответственности разделена на "Север" и "Юг".

Колонны российских миротворцев в Карабахе начали сопровождать вертолеты.

Фото: Минобороны России