В Минобороны РФ сообщили о соблюдении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом журналистам рассказал генерал-майор Игорь Конашенков. По словам специалиста, договоренности, заключенных в трехстороннем порядке между Москвой, Баку и Ереваном, соблюдаются на протяжении всей линии соприкосновения в регионе конфликта.
Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения
Игорь Конашенков, российский военный
По словам генерал-майора, на 14 ноября в Нагорном Карабахе миротворцы развернули 12 наблюдательных постов. Специалисты ведут круглосуточный мониторинг ситуации. С утра подразделения военной полиции патрулируют территории. Зона ответственности разделена на "Север" и "Юг".
Колонны российских миротворцев в Карабахе начали сопровождать вертолеты.
Фото: Минобороны России
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