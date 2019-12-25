Российские танки после Карабаха признали уязвимыми

В ОПК дополнительно защитят российскую бронетехнику.

Российские танки после Нагорного Карабаха признали уязвимыми. Об этом рассказали журналисты издания "Звезда". В публикации отмечается, что бронетехника самопровозглашенной непризнанной Нагорно-Карабахской республики являлась хорошей мишенью для стороны противника в лице Азербайджана и его беспилотников.

Современные танки в некотором смысле более уязвимы, нежели бронетехника Второй мировой, поскольку возросли число и характер угроз. Только что закончившаяся война в Нагорном Карабахе это с успехом продемонстрировала материал "Звезды"

Журналисты отметили, что российский оборонно-промышленный комплекс сделает соответствующие выводы по итогам боев в регионе. В частности, на танки Т-72Б3М и Т-80БВМ могут установить комплексы активной защиты "Арена-М", а также блоки из жесткого корпуса по бокам. Увеличить живучесть боевых машин поможет электромагнитная защита, а также автономная система противопожарной защиты.

В Минобороны РФ сообщили о соблюдении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Фото: Минобороны России