В страну прибудут 50 специалистов для помощи в борьбе с коронавирусом.

Российские врачи прилетели в Армению для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили журналисты из Sputnik Армения. В СМИ заявили о том, что первая группа специалистов (8 человек) доставлена специальным чартерным рейсом вечером, 21 июня. Медики займутся лечением пациентов с COVID-19. С собой врачи привезли коллегам медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты.

В Министерстве здравоохранения Армении рассказали, что в общей сложности из России на помощь местным медикам будет направлено около 50 человек. Следующая группа врачей прибудет в страну в начале июля. Кроме РФ в борьбе против коронавируса Армении помогают эпидемиологи и вирусологи из Франции и Литвы.

Напомним, что согласно последней статистике в Армении заразились коронавирусом 20588 человек. С начала пандемии от инфекции скончалось 360 пациентов.

Для участия в параде Победы в Россию прибыли военные из 12 стран.