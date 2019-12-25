ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Европе

Всемирная организация здравоохранения оценила ситуацию с коронавирусом в Европе. О показателях зараженности рассказал глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время брифинга с журналистами. Чиновник отметил, что во многих страна растет число новых зараженных COVID-19. В отдельных государствах показатель вырос практически в три раза - с 6 до 21.
После нескольких недель снижения числа случаев инфекции в некоторых странах показатель новых случаев стабилизировался
Ханс Клюге, глава европейского регионального бюро ВОЗ
Клюге добавил, что пандемия коронавируса по-прежнему находится в активной фазе во многих европейских странах. Сейчас показатель новых зараженных в среднем сохраняется на отметке в 17-20 тысяч пациентов ежедневно. Рост числа инфицированных наблюдается в Северной Македонии, Армении, Азербайджане, Узбекистане и Израиле.
ВОЗ назвала сроки второй волны коронавируса.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все