Вместе с правительственными силами Асада военные отработали проход боевой техники под дымовой завесой через реку.

Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал начальник переправы Николай Глухов. По данным специалиста, военные из РФ совместно с силами правительственной армии Башара Асада создали временный мост через реку в провинции Дейр-эз-Зор. Место пересечения акватории выбрано с учетом силы течения и глубины.

Свыше четырех с половиной метров - это уже будет критичный уровень воды. То есть понтон может не удержаться на урезе воды, его просто-напросто может унести или же затопить Николай Глухов, начальник переправы

Лейтенант инженерной службы сирийской армии Ибрагим аль-Амам рассказал, что российские военачальники очень требовательные и придерживаются плана работы. Военные из РФ поделились опытом с сирийскими специалистами. После наведения переправы по ней был отработан проход техники под дымовой завесой.

Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии.

Видео: YouTube / Sleuth Media