Совместно с силами Башара Асада проведена масштабная антитеррористическая операция.

Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии. Об этом журналистам рассказал представитель группировки РФ в регионе. По словам спикера, при участии военных из РФ правительственные силы Башара Асада с 18 по 24 августа провели масштабную антитеррористическую операцию.

Ударами авиации ВКС России и ВВС Сирии, огнем артиллерии и действиями разведывательно-поисковых групп специального назначения в районе "белой пустыни" ликвидировано 327 боевиков сообщение эксперта

Также военные поразили 134 укрытия боевиков, 17 наблюдательных пунктов, 7 складов с материальными средствами и 5 подземных хранилищ с вооружением и боеприпасами.

Напомним, что ВКС России находится в Сирии с 2015 года. По просьбе Башара Асада военные начали принимать участие в военных действиях против боевиков. На прошлой неделе Минобороны РФ договорилось о расширении авиабазы Хмеймим, которое является основным местом размещение военнослужащих из России в Сирии.

