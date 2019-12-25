Российские военные не совершают боевых полетов после введения режима прекращения огня в Идлибе.

Российские летчики в Сирии рассказали о своих буднях на авиабазе Хмеймим. Командир авиационного звена Александр Петров объяснил журналистам "РИА Новостей" после тренировки, что самолеты и боекомплект РФ готовы к вылету всегда.

По сравнению с началом операции против террористических группировок в Сирии в 2015 году сейчас, можно сказать, тишина Александр Петров, командир авиационного звена в Хмеймиме

Специалист отметил, что после начала действия режима прекращения огня в провинции Идлиб боевых вылетов российских военных нет. Однако для поддержания формы пилоты практически ежедневно совершают учебно-тренировочные полеты.

Напомним, что 12 августа празднуется День Военно-воздушных сил России. Кроме пилотов профессиональный праздник отмечают техники, которые обслуживают воздушные судна на земле.

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