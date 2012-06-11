Поисковики обнаружили уникальные артефакты времен Великой Отечественной войны.

В Подмосковье нашли новые свидетельства подвигов советских летчиков. Об этом заявил руководитель поискового отряда "Бумеранг-ДОСААФ" Федор Пущин в интервью телеканалу "360".

По его словам, поисковики обнаружили уникальные артефакты времен Великой Отечественной войны. Пущин рассказал про пилотов, которые пошли на таран вражеских самолетов и выжили. Один из них подбил немецкий самолет и захватил в плен штурмана. Эксперт отметил, что сохранились фотографии, сделанные в августе 1941 года на аэродроме Внуково, где пилотов встречал писатель Алексей Толстой.

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Фото: pxhere.com