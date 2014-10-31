В Госдуме заявили, что закон о квотах платных мест в вузах повысит качество обучения

Ограничения на платные места коснутся только специальностей, которые не являются критически важными для экономики страны.

Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко заявила, что закон о квотах платных мест в вузах повысит качество обучения. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По ее словам, ограничения на платные места коснутся только специальностей, которые не являются критически важными для экономики страны. Депутат отметила, что некоторые частные вузы набирают студентов на платные места без необходимого педагогического состава и государственной регистрации. Пилипенко добавила, что квота на платные места заставит абитуриентов задуматься о поступлении на те направления, которые сегодня важны. К таковым она относит медицинские специальности и сферу подготовки инженеров.

Ранее в Госдуме предложили включить социальных архитекторов в закон о креативных индустриях.

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