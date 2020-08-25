Двое военных РФ контужены из-за обстрела при патрулировании в Сирии

В Центре по примирению сторон в Сирии рассказали о пострадавших военнослужащих на БТР.

Двое военных РФ легко контужены в Сирии. Об этом сообщили представители российского центра по примирению сторон в регионе конфликта. Специалисты объяснили, что бронемашины военных были обстреляны во время патрулирования стратегической трассы М4.

В Центре отметили, что боевики использовали для обстрела российского патруля ручной гранатомет. В Telegram-канале "Военный осведомитель"опубликована" фотография с эвакуацией пострадавшей бронетехники в Идлибе. На кадрах видно, что обстрел повредил российский БТР-82А.

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Видео: YouTube / VOA News