Двое военных РФ контужены из-за обстрела при патрулировании в Сирии

Двое военных РФ легко контужены в Сирии. Об этом сообщили представители российского центра по примирению сторон в регионе конфликта. Специалисты объяснили, что бронемашины военных были обстреляны во время патрулирования стратегической трассы М4.
В Центре отметили, что боевики использовали для обстрела российского патруля ручной гранатомет. В Telegram-канале "Военный осведомитель"опубликована" фотография с эвакуацией пострадавшей бронетехники в Идлибе. На кадрах видно, что обстрел повредил российский БТР-82А.
Чеченские боевики атаковали российско-турецкий патруль в Сирии.
Видео: YouTube / VOA News
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