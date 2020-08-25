В Урум-эль-Джаузы около фугаса произошел взрыв.

Чеченские боевики атаковали российско-турецкий патруль в Сирии. Об этом сообщили представители Telegram-канала "Военный осведомитель". По данным СМИ, группировка членов "Катаиб Хаттаб аш-Шишани" напала на военных в регионе стратегически важной трассы М4. Стоит отметить, что движение входит в запрещенную в РФ террористическую организацию "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар".

В "Вестнике Дамаска" сообщается, что пострадавший патруль находился около населенного пункта Тарнаба. У Урум-эль-Джаузы он остановился из-за подрыва фугаса БТР-82А.

Напомним, что "Катаиб Хаттаб аш-Шишани" названа в честь исламского террориста по имени Амир ибн аль-Хаттаб. Уроженец Саудовской Аравии являлся полевым командиром и одним из руководителей самопровозглашенной Ичкерии. Боевика ликвидировали в марте 2002 года в рамках спецоперации ФСБ.

На пути следования российских военных в Сирии произошел взрыв.

Фото и видео: Telegram/Военный Осведомитель