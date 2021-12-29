Минобороны РФ: российские военные вернутся в пункты дислокации по окончании учений в Белоруссии

Часть подразделений ЮВО и ЗВО уже начали возвращаться в свои гарнизоны.

Российские войска начали возвращаться в пункты дислокации после учении, которые происходили на территории Белоруссии. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, часть подразделений Южного и Западного военных округов уже начали возвращаться в свои гарнизоны.

По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации. Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ

В оборонном ведомстве добавили, что иностранные военные атташе, а также представители средств массовой информации будут наблюдать за последним этапом российско-белорусских учений на полигоне Обуз-Лесневский.

Напомним, с 10 по 20 февраля в Белоруссии проходят совместные с Россией военные учения "Союзная решимость – 2022". Первый этап мероприятий завершился 9 февраля. Он заключался в переброске и создании группировки войск на территории республики, а также в отработке действий по перехвату условного противника. Представители Москвы и Минска неоднократно заявляли, что данные маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.

Ранее в Крыму прошли учения с применением РСЗО "Ураган" и "Град".

Видео: Минобороны РФ