За это будет отвечать буй "Бурак-М".

Российские субмарины станут невидимыми для противника. Об этом сообщили представители Минобороны РФ "Известиям". Речь идет прежде всего о ракетоносцах проектов 667-БДРМ "Дельфин" и 955 "Борей". Они будут защищены от противолодочной авиации и беспилотников.

За оборону будет отвечать буй "Бурак-М", который относится к системе радиоэлектронной борьбы. После активизации ракеты "Бурак-М" начнет глушить сигналы противника. Это подавит каналы станций обнаружения подлодок. В настоящее время специалисты проводят испытания данного устройства.

Ранее иностранные СМИ писали о том, что задачами "Борея" будет исчезать на просторах океана, быть как можно более скрытными.

В 2021 году будут заложены два подводных ракетоносца "Борей-А".

Видео: YouTube/Homilion Lisovenko