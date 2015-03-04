Российские и сирийские летчики провели учения в Алеппо

В МО РФ раскрыли подробности совместных маневров с сирийцами.

Экипажи Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил Сирии отработали совместные действия по уничтожению наземных целей условного противника, находившиеся на территории сирийской провинции Алеппо. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве указали, что отработано поражение живой силы и техники врага на Ближнем Востоке. На первом этапе маневров военнослужащие задействовали оперативно-тактическую авиацию ВКС России. Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, а также бомбардировщиков Су-24М ликвидировали наземные цели, размещенные на полигоне Джаббуль.

Удары наносились фугасными авиабомбами ФАБ-250 с высот от 600 до 3300 метров, а авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-35С. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что на втором этапе учения приняли участие экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ-В от армейской авиации ВКС РФ и вертолеты Ми-25 ВВС Сирии. Вылеты организованы с площадки аэродрома Квайрес. Пилоты поразили наземные объекты условного противника авиационными ракетами С-8. Дополнительно пилоты отработали вылеты предельно малых высотах (в пределах 30 метров).

Группировка войск "Центр" нанесла поражение подразделениям пяти бригад ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России