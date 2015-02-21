Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 9 ноября сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер указал на то, что военнослужащие нанесли поражение пяти бригадам, расположенным вглубь обороны противника.

Нанесли поражение формированиям 23-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 109-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ, 12-й бригады Нацгвардии Украины в районах Дзержинска, Сухой Балки, Воздвиженки, Вознесенки, Ильинки. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

По словам офицера, бойцами отражены 10 контратак штурмовых групп 42-й, 100-й, 117-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов армии киевского режима. Вооруженные силы Украины потеряли до 460 человек личного состава, бронированный транспортер М-113 американского производства, три боевые бронированные машины "Хамви" и "Козак", а также семь единиц автомобильной техники, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", гаубицу М777 производства США, две гаубицы "Мста-Б", орудия Д-20 и М-119.

Минобороны сообщило о захвате морпехами ЧФ позиций ВСУ в курском приграничье.

Фото и видео:Минобороны России