"Север" получил под свой контроль технику НАТО, брошенную солдатами ВСУ.

Российские военнослужащие из бригады морской пехоты Черноморского флота захватили позиции Вооруженных сил Украины, расположенные на территории лесистой местности в приграничном районе Курской области. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что армия киевского режима попытался заблокировать дорогу и отрезать подвоз, поэтому задачей "бойцов из "Северной" группировки войск стало в кратчайшие сроки выбить противника из участка, чтобы восстановить логистику.

Все минные заграждения, которые они здесь сделали, сбросами разминировали и стремительным рывком на технике прорвались. В дальнейшем противник был зачищен, выбит. военнослужащий с позывным "Истина"

Боец показал журналистам бывшие украинские позиции с брошенными ВСУ телами погибших солдат, а также окопы и место, где располагался минометный расчет противника. В результате сражения российские пехотинцы получили трофейное вооружение западного производства, документы местных военнослужащих.

Су-25 уничтожили технику и пехоту ВСУ в курском приграничье.

Фото и видео: Минобороны России