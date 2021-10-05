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Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику"

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На полигоне "Дойтын Ам" состоялись учения "Селенга-2021".

Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику". Об этом сообщили представители пресс-службы Восточного военного округа. Известно, что две страны провели совместные учения в рамках программы "Селенга-2021". Специалисты использовали разведывательно-огневой контур.

На полигоне "Дойтын Ам" артиллерийские подразделения вооруженных сил впервые применили разведывательно-огневой контур при нанесении массированного огневого удара по условному противнику.

пресс-служба ВВО

Напомним, что именно на маневрах "Селенга" впервые создана артиллерийская группа, сформированная сразу из нескольких дивизионов. Кроме этого РФ и Монголия провели учения среди танковых и мотострелковых подразделений. Средства ПВО при помощи  самоходных установок "Шилка" и ЗУ-23-2 ликвидировали летательные аппараты, относящиеся к условному противнику. Затем военные открыли огонь по наземным мишеням - технике "врага".

Российская атомная подлодка уничтожила корабль в Тихом океане.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: артиллерия, вво, военные учения, восточный военный округ, монголия, пво, селенга
Категории: Мировые новости, Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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