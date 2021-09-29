Крылатые ракеты успешно поразили цель.

Российская атомная подлодка уничтожила корабль в Тихом океане. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны. Ролик с маневрами опубликован на официальном YouTube-канале. Известно, что в плановых учебных мероприятиях принимали участие гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и АПЛ "Омск". При помощи отечественных крылатых ракет "Вулкан" и "Гранит" экипажи ликвидировали мишень, расположенную в акватории региона.

Обе ракеты успешно поразили мишень, находившуюся более чем в 450 километрах от места пусков. Результативность стрельбы была оценена с помощью самолетов морской авиации ТОФ и беспилотников. пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны показало учения боевой авиации на Камчатке.

Фото и видео: YouTube / Минобороны России