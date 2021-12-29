Российские и белорусские летчики отработали перехват нарушителей границы

Экипажи работали в смешанных парах.

Российские и белорусские летчики отработали перехват нарушителей государственной границы. Об этом в собственном Telegram-канале написали представители пресс-службы Минобороны республики. Известно, что экипажи провели совместные тренировки в рамках проверки боевой готовности сил реагирования Союзного государства. Задания выполнялись вмешанными парами.

В ходе проверки сил реагирования Союзного государства белорусские и российские экипажи истребителей выполняют задачи по патрулированию воздушных рубежей в составе смешанных пар. пресс-служба Минобороны Минска

Военные уточнили, что во время полетов летчики отрабатывают перехват нарушителей границы, а также элементы воздушного боя с условным противником. На первом этапе маневров, который завершится 9 февраля, Минск и Москва передислоцировали и создали группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (состоится с 10 по 20 февраля) пройдут учения под названием "Союзная решимость-2022".

Два российских Ту-142 пролетели над Атлантикой.

Видео: Телекомпания "ВоенТВ"

