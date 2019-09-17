Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире

Стала известна страна, продающая самые дорогие iPhone 11. Почетное место досталось Норвегии. А вот наиболее доступные новинки от Apple можно купить в Японии.

Отметим, что в Америке приобрести мобильное устройство можно за 699 долларов, в то время как в Японии цена достигает 74,8 тысячи иен. В пересчете на валюту стоимость равна 692 долларам. Эксперты считают, что понижение стоимости модели в Японии связано с потерей влияния Apple в данном регионе.

Россия же находится в рейтинге дороговизны. Она занимает вторую позицию после Норвегии. Обычный покупатель может стать владельцем новой модели смартфона за 933 доллара.

Аналитики также изучили торговые предложения относительно iPhone 11 Pro Max. Самая дорогая версия, включающая 512 ГБ памяти стоит в США 1449 долларов. На данный момент это самое выгодное предложение. В Японии купить модель можно за 1460 долларов, а в России - за 2053 доллара.

Напомним, что новый телефон представлен публике 10 сентября.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Роскачестве протестировали 23 новых моделей телефонов.

Видео: YouTube/Apple

