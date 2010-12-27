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Российские дипломаты посетили Ярошенко в тюрьме США
Сегодня, 9:17
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lesjasap

Российские дипломаты посетили Ярошенко в тюрьме США

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Бывший летчик имеет проблемы со здоровьем.

Российские дипломаты посетили Константина Ярошенко в тюрьме США. Россиянин находится в заключении в штате Коннектикут. Представители МИДа рассказали, что мужчина старается держаться стойко. Однако его подкосили обострившиеся хронические заболевания и отсутствие надлежащей медпомощи. Ярошенко заверили, что не остановятся в попытках вернуть соотечественника на Родину.

По-прежнему ожидаем реакции правозащитных структур на открытое письмо посла России А.И. Антонова

объяснили дипломаты

Напомним, что Ярошенко осудили в 2011 году на 20 лет по обвинению в поставке крупной партии наркотиков на территорию Америки. В конце октября 2019 года стало известно, что власти США отказались передать осужденного в Россию. 

Ранее Американские спецслужбы продолжают фактическую "охоту" за россиянами.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: заключение, константин ярошенко, мид, сша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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