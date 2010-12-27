Российские дипломаты посетили Ярошенко в тюрьме США

Бывший летчик имеет проблемы со здоровьем.

Российские дипломаты посетили Константина Ярошенко в тюрьме США. Россиянин находится в заключении в штате Коннектикут. Представители МИДа рассказали, что мужчина старается держаться стойко. Однако его подкосили обострившиеся хронические заболевания и отсутствие надлежащей медпомощи. Ярошенко заверили, что не остановятся в попытках вернуть соотечественника на Родину.

По-прежнему ожидаем реакции правозащитных структур на открытое письмо посла России А.И. Антонова объяснили дипломаты

Напомним, что Ярошенко осудили в 2011 году на 20 лет по обвинению в поставке крупной партии наркотиков на территорию Америки. В конце октября 2019 года стало известно, что власти США отказались передать осужденного в Россию.

Ранее Американские спецслужбы продолжают фактическую "охоту" за россиянами.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

