Американское правительство не видит серьезных причин для изменения приговора россиянину.

США отказали России в передаче летчика Ярошенко. Решение было принято политиками еще 7 октября, но родственникам о нем сообщили только 26 числа. Основанием для отказа стали "серьезность обвинений и тяжесть преступлений". Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на документ, который отправил начальник департамента международных переводов Паула Вульф российским дипломатам в Минюсте.

Я до сих пор не верю, что пришел отказ. Конечно, возвращение Бутиной вселило в меня надежду. Но я знаю, что Москва продолжит добиваться, чтобы меня вернули любыми способами прокомментировал ситуацию сам Ярошенко

Пилот Константин Ярошенко отбывает 20-летний тюремный срок. Американцы признали Ярошенко виновным в контрабанде кокаина, который он якобы перевозил из Либерии. Его задержали в 2010 году в Африке и переправили в Америку. В заключении он находится с 2011 года.

Мужчина собирается снова требовать задействовать Страсбургскую конвенцию 1983 года. Документ устанавливает нормы передачи заключенного спустя два года после начала отбывания срока. В Вашингтоне заявили, что обстоятельства серьезно не изменились, поэтому вряд ли стоит ждать другого исхода.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия готова обменять Савченко лишь на целый список россиян.

Фото: Piter.tv

