МИД: Американские спецслужбы продолжают фактическую "охоту" за россиянами

МИД предупреждает: у россиян есть опасность попасть в руки американских спецслужб.

Министерство иностранных дел России предупреждает россиян, которые выезжают за границу. В министерстве считают, что у граждан нашей страны есть опасности попасть в руки американских спецслужб.

Данное сообщение появилось сегодня на официальном сайте ведомства. "Американские спецслужбы продолжают фактическую «охоту» за россиянами по всему миру", – гласит сообщение МИДа. В общей сложности по подсчетам, более 40 россиян были задержаны спецслужбами США. Только в 2017 году по запросам Вашингтона за рубежом арестовали более десяти граждан России. В качестве примера МИД приводит задержания в Канаде – Мансурова, в Испании Лисова и Левашова, в Латвии – Мартышева, в Греции – Винника.

В МИДе также некоторые задержания считают возмутительными и называют их "похищениями". Например "так произошло с Ярошенко, схваченным в 2010 г. в Либерии и тайком – в нарушение национального законодательства этой страны и международного права – вывезенным в США, а также с Селезневым, которого американские агенты в июле 2014 г. буквально выкрали с Мальдивских островов и насильно перевезли на американскую территорию".

"Разными методами, в том числе прямыми угрозами, их пытаются склонить к признанию своей вины, несмотря на надуманность многих обвинений, а в случае отказа от такого признания приговаривают к огромным тюремным срокам", – подчеркнули в МИДе.

Для россиян, едущим за рубеж главное "тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских правоохранительных органов".