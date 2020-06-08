Мотоциклисты патрулируют территорию Брайтон-Бич.

Российские байкеры начали патрулировать охваченный протестами район Нью-Йорка. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал глава мотоклуба Bratva MC Константин Котов. По сведениям эксперта, российские мотоциклисты вышли на улицы на Брайтон-Бич, чтобы сохранить местные заведения о грабежей и поджогов, а также обеспечить безопасность населения.

Мы не самооборона, а просто дружина, которая следит за порядком, чтобы не было беспределов, вандализма. Просто помогаем, чтобы порядок был в городе Константин Котов, президент мотоклуба Bratva MC

Котов рассказал, что полиция Нью-Йорка поддерживает добровольцев, которые организовали собственные патрули ради сохранения порядка. По словам мотоциклиста, у байкеров есть предметы, необходимые для самообороны. Однако они не имеют с собой огнестрельного оружия.

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Видео: Youtube/ Isaac show action vines