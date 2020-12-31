Российская молодежка обыграла в овертайме Швецию на ЧМ мира по хоккею

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу РФ.

Российская молодежка обыграла в овертайме Швецию на Чемпионате мира по хоккею. Трансляция мероприятия велась на сайте "Чемпионат.ру". Спортсмены выступили в рамках группового этапа в группе В. Игра состоялась в канадском городе Эдмонтон.

Наш спортсмены одержали победу с результатом 4:3. Отличились хоккеисты Егор Афанасьев, Родион Амиров, Кирилл Кирсанов и Марат Хуснутдинов. Последний забил шайбу в ворота противника за пять секунд до конца добавленного времени. Таким образом РФ прервала победную серию шведов на групповых этапах молодежных ЧМ. В последний раз команда проигрывала в 2006 году американцам.

На данный момент Россия обеспечила себе минимум второе место в группе. Следующим соперником хоккеистов станет Словакия или Германия. Матч состоится в рамках четвертьфинала.

Сборная России обыграла команду США в матче молодежного ЧМ по хоккею.

Видео: YT / Russia Hockey