России предрекли поражение в войне с Японией

В "ВПК" рассказали о преимуществах Токио над Москвой.

Россия в случае войны с Японией окажется проигравшей стороной. Такой исход предрекли журналисты издания "Военно-промышленный курьер". По мнению автора публикации, Токио не воспринимается Москвой как имеющий значимую боевую силу.

На уровне обывателя стереотипное мнение таково, что какие-то возможности у японцев есть и флот несколько больше нашего Тихоокеанского, но вообще беспокоиться не о чем. В реальности, однако, все иначе материал "ВПК"

По мнению аналитика газеты, противостоять японским модификациям американских истребителей F-15 и местных Mitsubishi F-2 способны только российские самолеты Су-35. Однако в этом вопросе численное превосходство будет на стороне Токио. Также японские военные обходят РФ в количестве самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и ракетах "воздух-воздух". В издании добавили, что наибольшее преимущество Японии заключается над российским флотом. Эсминцы-вертолетоносцы противника могут быстро конвертироваться в легкие авианосцы.

Новый японский премьер намерен поставить точку в переговорах о Курилах.

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