Росприроднадзор возбудил дело из-за "посинения" Мойки

Нарушения довели "ФильмФест" до административного расследования.

В отношении компании "ФильмФест", создающей кинокартину "Серебряные коньки" в Петербурге, возбуждено административное дело. Ранее мы писали о том, что специалисты из Росприроднадзора нашли нарушения: съемочный коллектив загрязнил Мойку, Крюков канал и Канал Грибоедова. Причиной стали сложенные на льду водоемов синие плиты, окрасившие воду.

Напомним, что посинение Мойки вызвало массовые жалобы со стороны местных жителей в надзорные ведомства. Днем 27 февраля в Росприроднадзоре рассказали, что на Мойке красящие плиты уже разобрали, а на остальных участках все еще нет. Из-за погоды конструкции разбухли, а краска и опилки осыпались.

Материалы дела также изучит ГУ МЧС по региону.

Ранее Piter.tv писало о том, что петербургские компании будут резервировать рабочие места для студентов.

Фото: пресс-служба Росприроднадзора