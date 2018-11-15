Видео: на льду Невы собралась съемочная группа фильма "Серебряные коньки"

На Дворцовой набережной петербуржцы заметили съемочную группу, которая несмотря на плюсовую температуру, занимается съемками прямо на льду Невы. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.
Ранее съемочная группа и актеры "Серебряных коньков" вышли ночью на лед Фонтанки. Действие этого романтического фильма происходит на рубеже 19-го и 20-го веков. Зритель окунется в атмосферу Серебряного века и узнает трогательную историю влюблённой пары, произошедшую в зимнем Петербурге.
Особое внимание будет уделено стилистике, мы покажем сразу три Санкт Петербурга: праздничная рождественская натура с ярмарками и переместившейся на лёд Невы городской жизнью, дворцовая роскошь столичной элиты и кабацко-уголовный мир города.
Рафаел Минасбекян, продюсер
Фото и видео: Piter.TV
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