Петербургские компании будут резервировать рабочие места для студентов

Депутаты Северной столицы одобрили законопроект в третьем чтении.

Петербургские парламентарии высказались по поводу ситуации с отсутствием работы для студентов. В Заксе хотят обязать работодателей трудоустраивать молодежь, которая испытывает трудности в выборе рабочего места. Законопроект принят в третьем чтении. Данная мера коснется также подростков.

Отметим, что компании будут резервировать как минимум два места из ста для молодежи. Льготное трудоустройство предусмотрено для тех, кто воспитывается одиноким родителем или в многодетной семье, а также юных инвалидов. Претендентами также станут люди предпенсионного возраста, беженцы и другие незащищенные слои населения.

Напомним, что "Морской фасад" построит в Зеленогорске спортивный комплекс.

Фото: Piter.tv