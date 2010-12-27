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Петербургские компании будут резервировать рабочие места для студентов
Сегодня, 12:29
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lesjasap

Петербургские компании будут резервировать рабочие места для студентов

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Депутаты Северной столицы одобрили законопроект в третьем чтении.

Петербургские парламентарии высказались по поводу ситуации с отсутствием работы для студентов. В Заксе хотят обязать работодателей трудоустраивать молодежь, которая испытывает трудности в выборе рабочего места. Законопроект принят в третьем чтении. Данная мера коснется также подростков.

Отметим, что компании будут резервировать как минимум два места из ста для молодежи. Льготное трудоустройство предусмотрено для тех, кто воспитывается одиноким родителем или в многодетной семье, а также юных инвалидов. Претендентами также станут люди предпенсионного возраста, беженцы и другие незащищенные слои населения.

Напомним, что "Морской фасад" построит в Зеленогорске спортивный комплекс.

Фото: Piter.tv

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Теги: закс, рабочие места для студентов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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