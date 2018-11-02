"Морской фасад" построит в Зеленогорске спортивный комплекс

Новый подрядчик рассказал о планах строительства комплекса.

Петербургская компания "Морской фасад" создаст спортивный комплекс в Зеленогорске. Организация выиграла конкурс на подрядческие работы в курортном районе города. По данным специалистов, строительство объекта обойдется в 800 миллионов рублей.

Отметим, что директор "Морского фасада" поделился с прессой информацией о концепте объекта. Александр Дельцов заявил, что комплекс будет представлять собой шесть зданий. В них оборудуют пространства для занятий волейболом, боксом, борьбой, гимнастикой, а также номера для проживания спортсменов.

Напомним, что три станции Фрунзенского радиуса будут сданы до конца года.

Фото: Piter.tv