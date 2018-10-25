Три станции Фрунзенского радиуса будут сданы до конца года

Новые сроки установлены для "Метростроя" правительством города.

Руководство Смольного подписало указ о том, что три новых станций метрополитена города должны быть сданы в эксплуатацию к концу 2019 года. Правительство имеет в виду объекты Фрунзенского радиуса подземки. Чиновники обсудили вопрос на заседании и установили, что данный план реально выполнить к указанному сроку.

Также специалисты подняли проблему дальнейшего развития транспортно-логистической инфраструктуры Петербурга. Среди тем - тестирование и упрощение визовой системы, а также вопрос расширения метрополитена, так как городу остро не хватает быстрого средства для передвижения.

Напомним, что достройкой объектов "Дунайская", "Южная" и "Проспект Славы" по- прежнему занимается Метрострой.

Фото: Piter.tv