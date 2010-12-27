Настил появился в районе дома №14 на набережной реки Мойки. Чем обработаны доски, неизвестно.

Росприроднадзор нашел нарушения при съемках фильма студии Михалкова. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в районе дома №14 на набережной реки Мойки появился настил. По предварительным данным, его установили для съемок киноленты Никиты Михалкова "Серебрянные коньки". Из-за потепления конструкция окрасила лед в голубой цвет.

В действиях неустановленных лиц усматривается нарушение водного законодательства, а именно: загрязнение ледяного покрова водных объектов либо загрязнение водных объектов. Представитель администрации не смог пояснить происхождение настила сказано в сообщении

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы сообщали о том, что Огромный деревянный настил окрасил лед на Мойке в голубой цвет

Фото:Росприроднадзор