Огромный деревянный настил окрасил лед на Мойке в голубой цвет

По предварительным данным, настил установили для съемок фильма Никиты Михалкова.

Днем 18 февраля петербуржцы заметили огромный деревянный настил на поверхности реки Мойки. Необычным предметом заинтересовались специалисты Росприроднадзора по Северо-Западному Федеральному округу.

Настил появился в районе дома №14 на набережной реки Мойки. Чем обработаны доски, неизвестно. После потепления краска начала течь и окрасила лед в голубой цвет.

В настоящий момент эксперты Росприроднадзора ищут тех, кто нарушил водное законодательство. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным, настил установили для съемок фильма Никиты Михалкова "Серебрянные коньки". Его накрыли синей подложкой для цветового эффекта и залили водой.

Ранее мы писали, что в Петербурге хотят построить необычные мосты с фонтанами, садами и улицей.

Видео: Росприроднадзор по СЗФО