В Петербурге хотят построить необычные мосты с фонтанами, садами и улицей

Подобные конструкции можно использовать не только в качестве переправы, но и как пространство для городской среды.

В Петербурге могут появиться необычные мосты. Магистрант кафедры дизайна архитектурной среды СПбГАСУ Кристина Педос предлагает построить в Северной столице нестандартные переправы. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

По словам Педос, в мире уже существуют конструкции, которые можно использовать не только для того, чтобы пересечь водную артерию, но и как пространство для городской среды.

Первая переправа, которую предлагается возвести через Фонтанку между Измайловским и Обуховским мостами, будет иметь несколько консолей со смотровыми площадками. Здесь же будет установлен фонтан. Планируется, что вода будет циркулировать по опорам моста, а ночью включаться подсветка.

Мост-сад хотят возвести через Дудергофский канал. Он должен разделять парковую зону от жилого квартала "Балтийская жемчужина".

Самый сложный мост появится через речку Охта. По задумке автора, он соединит по диагонали ТРК "Охта Молл" и центр дизайна и архитектуры "ArtPlay".

Фото: Петербургский дневник