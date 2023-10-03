Пешеходный мост через Охтинский разлив намерены переименовать

Сейчас мост носит название Капсюльный, как и другой мост, расположенный немного ниже по реке. Городская топонимическая комиссия предложила назвать мост именем изобретателя Якова Батищева.

Глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт объявил о намерении переименовать пешеходный мост через Охтинский разлив в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Сейчас мост носит название Капсюльный, как и другой мост, расположенный немного ниже по реке. Городская топонимическая комиссия предложила назвать мост именем изобретателя Якова Батищева. Такое решение, по мнению властей, устранит возможные недоразумения в будущем. После одобрения губернатором Александром Бегловым мост получит официальное наименование – Батищев мост.

Выбор имени Батищева неслучаен, ведь в 1717 году он построил первую пороховую крутильню на Охтинском пороховом заводе, а затем, вплоть до 1721 года, занимался созданием лесопилен на Охте. Его пороховые мельницы и крутильни работали здесь до 1826 года.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Telegram / Андрей Хорт