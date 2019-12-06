Мост Бетанкура занял первое место в конкурсе на лучший инновационный проект

В номинации "Лучший проект инженерной и транспортной инфраструктуры" на 7-м Международном профессиональном конкурсе Национального объединения изыскателей и проектировщиков победил моста Бетанкура из Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
Мост Бетанкура отнесли к уникальным объектам. Дело в том, что у постройки имеется пролет в 100 метров. Переправу соединяет остров Декабристов с Петровским островом. Объект открыли в 2018 году.
В конкурсной программе участвовали 700 проектов в 19 номинациях.
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Фото: Piter.TV
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