Мост Бетанкура занял первое место в конкурсе на лучший инновационный проект

Объект был открыт в 2018 году.

В номинации "Лучший проект инженерной и транспортной инфраструктуры" на 7-м Международном профессиональном конкурсе Национального объединения изыскателей и проектировщиков победил моста Бетанкура из Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Мост Бетанкура отнесли к уникальным объектам. Дело в том, что у постройки имеется пролет в 100 метров. Переправу соединяет остров Декабристов с Петровским островом. Объект открыли в 2018 году.

В конкурсной программе участвовали 700 проектов в 19 номинациях.

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Фото: Piter.TV