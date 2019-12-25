С компании хотят взыскать 148 млрд рублей из-за загрязнения окружающей среды.

Росприроднадзор подал иск в суд на "Норникель". Об этом журналистам ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. Чиновники хотят взыскать с ответчика штраф в размере 148 млрд рублей в качестве возмещения вреда, который был причинен окружающей среде. Истец считает, что ответственность за это следует возложить на "Норникель" из-за нарушений руководством предприятия природоохранных требований.

На данный момент известно, что иск направлен Енисейским межрегиональным управлением Роспотребнадзора. Он будет рассмотрен в Арбитражном суде Красноярского края.

Норвегия помогла России в ликвидации разлива топлива в Норильске.