Эксперт прокомментировал желание "Норникеля" уменьшить размер штрафа за ущерб окружающей среде

Росприроднадзор сообщил о том, что "Норникель" до сих пор не выплатил ни рубля в счет возмещения ущерба окружающей среде после розлива нефтепродуктов. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" заметили диссонанс в действиях организации.
На встрече с Владимиром Путиным президент "Норникеля" Владимир Потанин пообещал оплатить штраф в полном размере, однако после того, как была озвучена сумма, с 8 июля начался торг.
Ущерб оценили в 147,7 млрд рублей. Для очистки акватории от нефтепродуктов в Норильск прибыли специалисты из Норвегии.
Фото: скрин из видео СК РФ
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