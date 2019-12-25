Эксперт прокомментировал желание "Норникеля" уменьшить размер штрафа за ущерб окружающей среде

29 мая почти 17 тысяч тонн дизельного топлива вылилось на дорогу около ТЭЦ-3.

Росприроднадзор сообщил о том, что "Норникель" до сих пор не выплатил ни рубля в счет возмещения ущерба окружающей среде после розлива нефтепродуктов. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" заметили диссонанс в действиях организации.

На встрече с Владимиром Путиным президент "Норникеля" Владимир Потанин пообещал оплатить штраф в полном размере, однако после того, как была озвучена сумма, с 8 июля начался торг.

Ущерб оценили в 147,7 млрд рублей. Для очистки акватории от нефтепродуктов в Норильск прибыли специалисты из Норвегии.

Фото: скрин из видео СК РФ