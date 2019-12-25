Рособрнадзор рассказал, как будет проходить апелляция на результаты ЕГЭ

Рособрнадзор рассказал, как будет проходить апелляция на результаты на Единый государственный экзамен в 2020 году. Об этом во время пресс-конференции для МИА "Россия сегодня" заявил врио руководителя ведомства Анзор Музаев.
Апелляцию всем регионам рекомендовано проводить дистанционно
Анзор Музаев, врио главы Рособрнадзора
Чиновник отметил, что в 2019 году несколько регионов уже проводили процедуру апелляции на результаты ЕГЭ в дистанционном режиме.
Результаты ЕГЭ должны стать известны до 15 августа.
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