Результаты ЕГЭ должны стать известны до 15 августа

Школьники получат на руки результаты ЕГЭ до середины августа.

Результаты ЕГЭ в 2020 году должны стать известны до 15 августа. Об этом рассказал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках "Горячей линии ЕГЭ-2020".

Мы этот вопрос проработали, у нас было заседание совместное трех ведомств и совета ректоров… И там мы все договорились и синхронизировали все сроки Анзор Музаев, врио главы Рособрнадзора

Чиновник подчеркнул, что все профильные ведомства согласовали сроки, связанные с выдачей выпускникам школ аттестатов, связанных с успешным прохождением экзаменов. Все даты, которые определены с учетом резервных дней в августе, рассчитаны из соображения предоставить школьникам результаты ЕГЭ к 15 числу.

Эксперт добавил, что Рособрнадзор не беспокоится о том, что выпускники школ не получат вовремя свои результаты ЕГЭ, а значит, не поступят в выбранные вузы. Музаев рассказал, что такой опасности нет.

Итоговые проверочные работы для школьников перенесли на следующий год.