Минобрнауки утвердило расписание ЕГЭ

Пробные экзамены пройдут 29 и 30 июня.

Министерство образования и науки утвердило расписание единого государственного экзамена для выпускников школ в 2020 году. Соответствующий документ появился на сайте ведомства.

Пробные ЕГЭ пройдут 29 и 30 июня. Основные экзамены начнутся 3 июля.

Отметим, что в 2020 году одиннадцатиклассники, которые желают поступить в ВУЗы, должны будут сдать ЕГЭ только по необходимым для поступления предметам. Школы будут помогать готовиться к экзамену — дистанционно. Традиционный порядок проведения экзаменов пришлось пересмотреть из-за пандемии коронавируса. Корректировка позволит обезопасить школьников и педагогов.

ОГЭ в 2020 году вовсе отменили.

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Видео: kremlin.ru