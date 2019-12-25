В Рособрнадзоре заявили, что все регионы РФ готовы к ЕГЭ

На участках сдачи ЕГЭ будет находиться 12 тысяч медицинских работников.

В Рособрнадзоре заявили, что все регионы России готовы к ЕГЭ. Мнением поделился временно исполняющий обязанности руководителя ведомства Анзор Музаев.

По его словам, в этом году единый государственный экзамен сдают 714 тысяч выпускников. В местах проведения экзаменов апробируется техника, идёт печать контрольно-измерительных материалов.

На сегодняшний день мы видим готовность практически всех субъектов. Анзор Музаев, врио руководителя Рособрнадзора

Он отметил, что на участках сдачи ЕГЭ будет находиться 12 тысяч медицинских работников. Также на экзамене будут работать общественные наблюдатели — вместо аудиторий они будут находится в коридорах. Также будет привлечено более двух тысяч онлайн-наблюдателей.

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